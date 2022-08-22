Пошкоджено понад 50 будинків, дитсадок, аптеки, ринки : окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину

Три райони Дніпропетровщині зазнали ворожої атаки протягом ночі. По Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському районах поцілили ракетами та з артилерії. На жаль, є постраждалі та значні руйнування інфраструктури

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