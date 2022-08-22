Постраждали 4 людини: нічні ворожі обстріли в Дніпропетровській області

Ворог вдарив по Нікопольському району з РСЗВ «Град» та ствольної артилерії. По Криворізькому – з «Урагану». У Синельниківський район прилетіли ракети.

По Нікополю агресор гатив тричі за ніч – випустив 42 снаряди. 4 людей постраждали: двоє госпіталізовані, двоє лікуються вдома. Пошкоджено дитсадок, храм, магазини та аптеки, ринки, суд, автовокзал. Вщент зруйновані 2 приватних будинки, більш ніж 30 – пошкоджені. Понівечені 12 п’ятиповерхівок. Пошкоджено та знищено зо два десятки господарчих споруд, 2 автомобілі. Перебитий газопровід, лінія електропередач.

У Криворізькому районі під прицілом була Зеленодольська громада. Там – без жертв та руйнувань.

У Синельниківському районі ворог ракетами зруйнував школу, будинок культури та сільгосппідприємство. Інформація про постраждалих з’ясовується.