Пошкоджено житлові будинки та місцевий завод: Ворог тричі за ніч обстріляв Нікопольський район
Вчора вдень ворог двічі вдарив з «Ураганів» по Зеленодольській громаді. Загинув 9-річний хлопчик, 10 людей постраждали. Двом пацієнтам надали меддопомогу – вони лікуватимуться вдома. Решта ушпиталена.
Російські окупаційні війська всю ніч гатили по Нікопольському району.
У Нікополі від обстрілів згорів один та понівечено 5 будинків та кілька господарських споруд. Обірвана лінія електропередач.
У Марганці ворог понівечив склади та 2 вантажівки одного з місцевих заводів. Пошкоджено і житловий будинок. Загиблих та постраждалих немає.