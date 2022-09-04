Пошкоджено житлові будинки та місцевий завод: Ворог тричі за ніч обстріляв Нікопольський район

Вчора вдень ворог двічі вдарив з «Ураганів» по Зеленодольській громаді. Загинув 9-річний хлопчик, 10 людей постраждали. Двом пацієнтам надали меддопомогу – вони лікуватимуться вдома. Решта ушпиталена.

Російські окупаційні війська всю ніч гатили по Нікопольському району.

У Нікополі від обстрілів згорів один та понівечено 5 будинків та кілька господарських споруд. Обірвана лінія електропередач.

У Марганці ворог понівечив склади та 2 вантажівки одного з місцевих заводів. Пошкоджено і житловий будинок. Загиблих та постраждалих немає.