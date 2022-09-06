Палає нафтобаза: ракетний удар по Кривому Рогу зранку 6 вересня

06.09.2022 12:00

Сильна пожежа на нафтобазі. На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Вибухи пролунали у Кривому Розі близько 8:10. Після ворожих ударів у місті почалося сильне задимлення, яке будо видно з багатьох точок міста. На місці працюють 32 рятувальників, 6 автоцистерн та пожежний потяг. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих з’ясовуються, – повідомили у ДСНС

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