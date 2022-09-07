Обстріл Нікопольського району, збитий безпілотник, пожежу на нафтобазі у Кривому Розі загасили

07.09.2022 11:43

Вночі російські окупаційні війська двічі вдарили по Нікопольському району. З «Градів», мінометів та важкої артилерії поцілили по Нікопольській та Марганецькій громадам. Попередньо, обійшлося без жертв. Інформація щодо руйнувань з’ясовується.

У Кривому Розі загасили пожежу після ракетного обстрілу, що стався напередодні вранці. З вогнем боролися понад 16 годин. Працювали 55 рятувальників та 15 одиниць техніки. Задіяли 1 пожежний потяг.

Вже вранці українські військові збили в небі над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

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