Зруйновані підприємства та склади: всю ніч окупанти били ракетами та артилерією по Дніпропетровщині

10.09.2022 12:48

Під прицілом в ніч на 10 вересня 3 райони Дніпропетровської області – Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський. Двома крилатими ракетами ворог цілив у Дніпровський район. У Марганецькій громаді пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автівки, електромережа. У Синельниківському районі влучили у два місцеві підприємства. Понівечені вантажівки та трактор, господарські приміщення. Докладніше – у сюжеті

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