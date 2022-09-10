Зруйновані підприємства та склади: всю ніч окупанти били ракетами та артилерією по Дніпропетровщині

Під прицілом в ніч на 10 вересня 3 райони Дніпропетровської області – Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський. Двома крилатими ракетами ворог цілив у Дніпровський район. У Марганецькій громаді пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автівки, електромережа. У Синельниківському районі влучили у два місцеві підприємства. Понівечені вантажівки та трактор, господарські приміщення. Докладніше – у сюжеті

Продовжити читання