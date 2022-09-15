У Дніпрі продовжують відновлювати будинки, які постраждали від ракетних ударів
15.09.2022 15:30
Вибиті вікна та пробитий уламками дах. У Дніпрі продовжують відновлювати декілька десятків будинків, які постраждали після ракетної атаки. Ремонтують не лише житловий фонд, який належить місту, а й будинки, де створено ОСББ
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