У Дніпрі продовжують відновлювати будинки, які постраждали від ракетних ударів

15.09.2022 15:30

Вибиті вікна та пробитий уламками дах. У Дніпрі продовжують відновлювати декілька десятків будинків, які постраждали після ракетної атаки. Ремонтують не лише житловий фонд, який належить місту, а й будинки, де створено ОСББ

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