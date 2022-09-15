З «Градів» та дрона-камікадзе вночі та вранці окупанти гатили по Нікопольського району

15.09.2022 10:26

У Кривому Розі продовжують боротися з наслідками ракетної атаки, яка сталася напередодні. Підтопило понад 100 будинків та подвір’їв. Людей евакуювали. На цю хвилину через перебиті комунікації без води 1000 мешканців Софіївської громади та 7000 – Лозуватської.

Вночі російська окупаційна армія гатила по Нікополю та Марганецькій громаді Нікопольського району. Била з «Градів» та дрона-камікадзе. У Нікополі через нічні обстріли пошкоджені 12 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій, 2 підприємства, 5 господарчих споруд. Минулося без постраждалих.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

НАЖИВО: Наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг 14 вересня з місця подій

15.09.2022 12:35

«Кем вы останетесь в истории? Слабаками, воюющими с гражданскими».Зеленський про атаку на Кривий Ріг

15.09.2022 11:04

Підтоплено 112 житлових будинків. Ліквідацію наслідків ракетного удару планують закінчити сьогодні

15.09.2022 10:35

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.09.2022

15.09.2022 7:39

Відповімо терористам на кожну їхню підлість, на кожну ракету – ми це можемо – звернення Президента України

15.09.2022 7:35

У Дніпрі врятували кішку, яка дві доби сиділа на 15-метровій тополі

14.09.2022 18:54
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com