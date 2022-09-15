З «Градів» та дрона-камікадзе вночі та вранці окупанти гатили по Нікопольського району

У Кривому Розі продовжують боротися з наслідками ракетної атаки, яка сталася напередодні. Підтопило понад 100 будинків та подвір’їв. Людей евакуювали. На цю хвилину через перебиті комунікації без води 1000 мешканців Софіївської громади та 7000 – Лозуватської.

Вночі російська окупаційна армія гатила по Нікополю та Марганецькій громаді Нікопольського району. Била з «Градів» та дрона-камікадзе. У Нікополі через нічні обстріли пошкоджені 12 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій, 2 підприємства, 5 господарчих споруд. Минулося без постраждалих.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.