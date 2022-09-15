Підтоплено 112 житлових будинків. Ліквідацію наслідків ракетного удару планують закінчити сьогодні

15.09.2022 10:35

По Кривому Розі вдарили ракетами “Кинжал” та “Іскандер”, – голова ВА Кривого Рогу Вілкул про ситуацію в місті:

За його словами, для усунення аварії вночі провели контрольовані підриви греблі, щоб збільшити пропускну спроможність річки та проводили інженерні роботи. Ліквідація наслідків “прильотів” ще триває, але потік води в Інгульці зменшився і її рівень почав спадати.

Підтоплено 112 приватних житлових будинків та дачних ділянок на Гданцівці та Матрьонівці. Вода у кранах є скрізь, окрім двох районів, там її обіцяють подати у другій половині дня

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