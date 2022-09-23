Масований обстріл Марганця: 2 людей загинули, 9 поранені. Є пошкодження будинків

23.09.2022 13:59

2 людей вбили і аж 9 поранили. Жахливий світанок сьогодні пережили жителі Марганця. Житлові квартали одразу двох громад окупанти накрили градами. Зачепило цивільну інфраструктуру та комунікації. А в самому Нікополі сьогодні прощаються з Героєм, полеглим за Україну Сергієм Совою. Фотографія його зап’ястя із синьо-жовтою стрічкою облетіла увесь світ. Захисника знайшли в масовому похованні жертв окупантів в ізюмському лісі

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