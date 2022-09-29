Масова атака на Дніпропетровщину: 3 людей загинули, 20 поранено. Подробиці від ДСНС

Всю ніч ворог гатив по мирних громадах області. Під ударом Дніпровський, Криворізький та Нікопольський райони. Вночі ворог випустив 4 ракети на Дніпропетровщину. Три з них збили, одна влучила в підприємство з переробки зернових у Криворізькому районі.

Після опівночі окупанти вдарили повторно – по мирному Дніпру. Влучили по житловим кварталам. Знищили кілька приватних будинків, у яких мирно спали люди. Наразі відомо про 3 загиблих, серед них одна дитина. Пошукові роботи продовжуються.

Нікопольський район обстріляли з «Градів» та важкої артилерії. Пошкоджено промислову інфраструктуру у Нікополі. У Червоногригорівській громаді – 10 приватних будинків, 6 господарчих споруд, автівки. Люди вціліли.

На ранок окупанти вдарили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді Криворізького району. Били забороненими касетними снарядами з «Ураганів». Попередньо, поранено 15 працівників підприємства. Понівечено адмінбудівлю.