РАКЕТНА АТАКА НА ДНІПРО: лівідовують наслідки та підраховують збитки

03.10.2022 19:07

Цілодобово ремонтують побиті автобуси! На АТП ліквідовують наслідки ракетного удару російських терористів 29 вересня. Про перспективу відновлення автопарку найпопулярніших маршрутів міста, а також обстановку на місці другого прильоту в центрі Дніпра – у нашому сюжеті

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