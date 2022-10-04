Постраждали чотири людини: вночі ворог атакував Нікопольський та Синельниківський райони

04.10.2022 10:35

Вночі ворог атакував Нікопольський та Синельниківський райони. По Нікополю гатили з «Градів» та важкої артилерії. Постраждали четверо чоловіків, двоє з них у лікарні. Руйнації є ще у 13 багатоквартирних та 29 приватних будинках. Понівечені 3 авто, 8 господарчих споруд. У місті пошкоджені школа, аптека, промислове підприємство.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнувань уточнюються. У Покровській громаді зайнялися склади сільськогосподарського підприємства.

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