Постраждали чотири людини: вночі ворог атакував Нікопольський та Синельниківський райони

Вночі ворог атакував Нікопольський та Синельниківський райони. По Нікополю гатили з «Градів» та важкої артилерії. Постраждали четверо чоловіків, двоє з них у лікарні. Руйнації є ще у 13 багатоквартирних та 29 приватних будинках. Понівечені 3 авто, 8 господарчих споруд. У місті пошкоджені школа, аптека, промислове підприємство.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнувань уточнюються. У Покровській громаді зайнялися склади сільськогосподарського підприємства.