Без опалення залишився один із найбільших шелтерів Дніпра напередодні зими

05.10.2022 15:05

Без опалення, з аварійною проводкою та старими дерев’яними вікнами – напередодні зими! З такою проблемою зіштовхнувся один із найбільших шелтерів Дніпра. В спартанських умовах вимушені жити майже 300 людей, серед яких 80 – це діти. Аби полагодити електрику та провести опалення потрібно близько 800 000 гривень. Таких грошей ані у власників прихистку, ані у самих переселенців, звісно ж, немає. Як мешканці переживуть зиму й гадки не мають

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