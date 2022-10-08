Пошкоджені будинки, загинули тварини: вночі ворог бив по трьом громадам Нікопольського району

Вночі російські окупаційні війська знову гатили по Нікопольському району. З «Градів» били по 3 громадах.

У Маганецькій громаді понівечені приватні домівки. 2 господарські споруди зруйновані, стільки ж – побиті. Загинули 34 свійські тварини.

У Мирівській громаді є руйнації 4 приватних житлових будинків, знищена господарська споруда, ще 2 – понівечені. У Червоногригорівській громаді через обстріл без світла залишилися майже півтисячі родин. Вже вранці ворог атакував Нікополь дронами-камікадзе. Сталася пожежа, яку вже приборкали. Зруйновано другий поверх однієї з будівель.