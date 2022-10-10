Ворог атакував райони Дніпропетровщини: понівечені 30 будинків

10.10.2022 18:25

У Кам’янському та Нікопольському районах масштаби руйнувань уточнюються. У Кривому Розі є руйнування об’єкта енергетичної інфраструктури. У двох районах міста немає електрики та води. Також повідомляють про сбиті ракети над районом. Гатили росіяни і вночі. “Ураганами” били по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. У Нікопольському районі обстріляли три громади. Попередньо, люди не постраждали. Понівечено 30 приватних та багатоповерхових будинків.

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