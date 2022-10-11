Вночі ворог атакував 6 громад Дніпропетровщини: понівечено житлові будинки

11.10.2022 12:11

Всю ніч ворог гатив по Синельниківському, Нікопольському та Криворізькому районах області. Бив «Градами», «Ураганами», важкою артилерією та «Торнадо-С». У Червоногригорівській громаді сталася пожежа, знищено 2 будинки. Понівечено до 10 помешкань та 7 господарчих споруд, автівка, газопровід та електромережа.

У Нікополі снаряди вцілили в заправку, магазин та автобус. У Синельниківському районі рятувальники продовжують обстеження території. У Зеленодольській громаді понівечено спортзал місцевого ліцею

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