МАСОВАНИЙ обстріл Дніпра 10 жовтня: як оговтуються містяни
11.10.2022 10:18
Зранку 10 жовня росіяни поцілили просто у житловий квартал Дніпра – буквально в п’яти метрах від зупинки громадського транспорту, де стояв пасажирський автобус повний людей. Про наслідки прильоту та як місцеві оговтуються від удару – дивіться в нашому сюжеті
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