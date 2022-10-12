Шестирічна дівчинка залишилась без ніг: Нікополь росіяни накрили майже сотнею снарядів

12.10.2022 18:47

Троє важко поранених, серед яких шестирічна дівчинка. Три місяці окупанти обстрілюють Нікопольський район. Ця ніч не стала винятком. Нікополь накрила сотня ворожих снарядів. Пошкоджено школу, садочок та будинки мирних людей

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