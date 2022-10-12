Уся російська машина терору має бути й буде знешкоджена – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Щойно взяв участь у роботі другої міністерської зустрічі країн-донорів, МВФ і Світового банку, які допомагають нашій державі зберігати фінансову стабільність.

Ключове питання – це покриття дефіциту нашого бюджету та швидка відбудова критичної інфраструктури, житла й соціальних об’єктів, які зруйновані або пошкоджені ударами окупантів.

Ідеться про значні суми – десятки мільярдів доларів для бюджету і Fast Recovery. Але потенціал демократичних країн значно більший, ніж наявні потреби. Тож консолідуємо підтримку партнерів заради України. Створюємо фінансовий «Рамштайн» – системний інструмент для постійної підтримки нашої боротьби за свободу.

Сьогодні ж відбулося й чергове засідання у форматі оборонного «Рамштайну». Доволі продуктивне. Передусім обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної й протиракетної оборони.

Що зухвалішим і жорстокішим стає російський терор, то очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Вірю, що впораємося з цим завданням.

І я вдячний тим нашим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку нашої держави – підтримку для ефективного захисту в повітрі.

До речі, хочу сьогодні відзначити бійців наших Повітряних сил на південному напрямку. Там досягнуті непогані результати, зокрема збито чотири російські ударні гелікоптери і вже понад десять ударних безпілотників іранського виробництва. Довелося захищати наше небо сьогодні й на інших напрямках.

Маємо позитивні новини з оборонного «Рамштайну», пов’язані з додатковим посиленням нашої армії сучасною артилерією. Дякую партнерам!

По всій країні сьогодні продовжилося відновлення після дводенної російської ракетної атаки. Тоді були пошкоджені енергообʼєкти на території 12 областей та у столиці.

Станом на цей час повністю відновлено технічну можливість постачання електрики в більшості областей. У чотирьох регіонах роботи тривають, ремонти мають завершитися найближчим часом.

Наші енергетики в деяких містах і районах змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це потрібно виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в таких умовах – в умовах, коли виробництво електрики зменшилося.

І я хочу ще раз подякувати всім нашим людям, які поставилися до цієї ситуації свідомо й роблять свій дуже важливий внесок у гарантування нормальної роботи енергосистеми України. Варто продовжувати розподіляти своє споживання електрики за годинами всієї доби, щоб у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значного обсягу електрики.

Хочу сьогодні також подякувати всім головам областей, мерам міст і головам громад, які суттєво скоротили споживання електрики в комунальній сфері. Це важливо!

Украй жорсткою залишається ситуація в усіх районах, які межують із передовою. У ніч на сьогодні окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з «Градів» і ствольної артилерії. Серед поранених – дитина, дівчинка 2016 року народження. Дуже важке поранення…

Вранці російські терористи обстріляли Авдіївку Донецької області. Центральний ринок. Окупанти били з «Градів». Станом на цей час у переліку загиблих – сім людей, 12 поранено.

Наша розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи зʼясовують усі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитися невідомим для правосуддя – ми будемо знати всі імена і всі деталі.

Україна притягне до відповідальності кожного російського вбивцю й ката – від командувачів до рядових, що виконували злочинні накази. Не забудемо, до речі, й про пропагандистів терору. Усі, хто виправдовує російський терор і підбурює агресії, усі, хто закликає до вбивств й заохочує знущання з наших людей, відповідатимуть на рівні з убивцями й катами.

Уся російська машина терору має бути знешкоджена. І буде знешкоджена.

Дякую всім, хто наближає нашу перемогу!

Дякую всім, хто допомагає Україні!

Слава Україні!