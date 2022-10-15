До 7 зросла кількість поранених у Нікопольському районі після ворожих обстрілів

Ворог знову гатить по Дніпропетровщині градами, ураганами та важкою артилерією. Після нічних та ранкових атак ворога по Нікополю за медичною допомогою звернулися семеро людей, двоє поранених залишаються у лікарні. У Дніпрі сьогодні з ночі лунало декілька повітряних тривог, проте без обстрілів

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