До 7 зросла кількість поранених у Нікопольському районі після ворожих обстрілів
15.10.2022 19:06
Ворог знову гатить по Дніпропетровщині градами, ураганами та важкою артилерією. Після нічних та ранкових атак ворога по Нікополю за медичною допомогою звернулися семеро людей, двоє поранених залишаються у лікарні. У Дніпрі сьогодні з ночі лунало декілька повітряних тривог, проте без обстрілів
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