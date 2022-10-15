5 постраждалих на Нікопольщині та збиття 5 дронів-камікадзе: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

Ворог цієї ночі поніс нові суттєві трати над небом Дніпропетровщини. ПК «Схід» опівночі знищили тільки над нашою областю 5 ворожих дронів-камікадзе. Градами, ураганами, та важкою артилерією росіяни всю ніч тероризували Нікопольську , Марганецьку та Червоногигоріську громади. Вночі тільки на Нікополь прилетіло понад 50 ворожих снарядів. Понівечено багатоповерхівки, магазини, автівки. Дістали поранень 5 осіб

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