Попередньо, поранено 5 людей: масована атака на Нікопольщину

15.10.2022 11:00

Вночі ворог випустив по Нікополю понад 50 снарядів. Поранив 35-річного чоловіка та 42-річну жінку. Зранку окупанти, попередньо, поранили ще трьох людей. Понівечено 10 багатоповерхівок та 4 приватні будинки, господарчі споруди, 2 магазини, гаражний кооператив, транспортне підприємство, автівки, офіси, газогін та електромережа.

У Марганецькій та Червоногригорівській громаді побито промислове підприємство та кілька будинків. Вночі над Дніпропетровщиною знищили 5 дронів-камікадзе «Shahed-136»

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