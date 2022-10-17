У Дніпрі проходить реабілітацію відомий журналіст і спортивний коментатор Віктор Ожогін

17.10.2022 20:36

“Протримаємось і переможемо. Інакше ніяк” – впевнений дніпровець Віктор Ожогін. Журналіст і спортивний коментатор командує підрозділом батальйону Дніпро-1. На фронті з 2014 року. У вересні в боях біля Лиману Донецької області отримав поранення. Зараз Віктор проходить реабілітацію в рідному Дніпрі

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