Що менше терористичних можливостей буде в Росії, то швидше закінчиться ця війна – звернення Президента України

Міцний народе незламної країни!

Сьогодні був важкий день. Ранок нової російської терористичної атаки. Години розбору завалів і ліквідації наслідків ударів. Вечір боїв за Україну й новин для України.

Відбувся черговий етап звільнення наших людей із російського полону – вдалося повернути 108 українок. Офіцерів, сержантів, рядових. Армія, ВМС, тероборона, Нацгвардія, прикордонниці. 96 – військовослужбовиці, із них 37 – евакуйовані з «Азовсталі». 12 – цивільні.

Є серед звільнених сьогодні й ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо – усіх маємо повернути. І повернемо.

Наша команда, що займається обмінами, продовжує цю роботу: Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець та інші.

Я дякую всім причетним за цей успіх, а також дякую й усім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон.

Що більше російських полонених буде в нас, то швидше ми зможемо звільнити наших героїв. Про це має пам’ятати кожен український воїн, кожен командир на передовій.

Протягом усього дня триває розбір завалів у тих місцях, куди російським терористам все ж вдалося сьогодні влучити.

У Києві вони вбили молоду родину, поціливши у житловий будинок іранським «Шахідом». Хлопець і вагітна дівчина на шостому місяці… Володимир Путін може записати собі чергове «досягнення» – убив іще одну вагітну жінку.

Загалом чотири людини вбито тільки цим «Шахідом». Були й інші влучання. Понад 25 населених пунктів нашої країни опинилися під ударами цієї ночі та вранці.

Вічна памʼять усім жертвам російського терору!

Просто зараз відбувається нова російська атака дронами – є збиття.

Світ може й повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України в засобах протиповітряної й протиракетної оборони, ми кажемо про реальні життя, які забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракет і дронів. Лише за 12 годин з 9-ї вечора неділі вдалося знищити 37 іранських «Шахідів» і кілька крилатих ракет.

Але, щоб гарантовано захистити наше небо й звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем.

І це не тільки український інтерес. Що менше терористичних можливостей буде в Росії, то швидше закінчиться й уся ця війна.

Росія не має шансів на полі бою. І намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй терор? Щоб тиснути – тиснути на нас, на Європу, на весь світ.

Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди однаково ефективно, і на російський терор подіє так само.

Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними з партнерами зусиллями, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир.

І я дякую всім нашим бійцям Повітряних сил, зенітникам, іншим воїнам, які залучені до протидії російським атакам! Кожна збита російська ракета і кожен знищений дрон – це врятовані життя.

Дякую також і всім, хто залучений до ліквідації наслідків ударів терористів: нашим рятувальникам, поліцейським, лікарям, енергетикам, комунальникам, очільникам місцевого самоврядування, урядовцям і представникам бізнесу, хто допомагає.

Сьогоднішній російський обстріл ракетами й дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО і ПРО.

Але для цього наша єдність має бути й надалі максимальною. Зважайте, будь ласка, на прохання енергетиків і свідомо споживайте електрику в години пікового навантаження на енергосистему. Це дасть змогу всій країні пройти цей період стабільніше.

Допомагайте, будь ласка, місцевим громадам ліквідовувати наслідки терористичних ударів, якщо у вашого бізнесу є така можливість. Піклуйтеся, будь ласка, про тих своїх знайомих і сусідів, хто залишається наодинці й потребує уваги чи допомоги, зокрема про людей літнього віку. І обов’язково дякуйте тим, хто залучений до захисту нашої держави та до ліквідації наслідків ударів терористів, хто підтримує нормальне життя попри будь-які намагання Росії його зламати.

Наша з вами єдність, наша з вами увага одне до одного, наша з вами здатність боротися й працювати разом заради спільних інтересів – це гарантія української перемоги й поразки терористів. Немає в Ірані чи деінде такої зброї, що може зламати народ, який усвідомлює, за що воює і чого ніколи не пробачить ворогу.

Говорив сьогодні з Президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів. Подякував за підтримку України, зокрема на рівні ООН та інших міжнародних організацій.

Предметно обговорили створену Росією загрозу глобальній продовольчій безпеці. Я запевнив пана Президента, що Україна може й буде залишатися гарантом продовольчої, а отже, й соціальної стабільності усіх наших партнерів.

Готуємося до важливих переговорів, що заплановані цього й наступного тижня, про подальшу оборонну й фінансову підтримку нашої країни.

Зробимо все для перемоги України.

Вічна слава всім нашим воїнам!

Вічна слава нашому міцному народу!

Слава Україні!