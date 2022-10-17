У Кам`янському пройшли урочисті заходи на честь Героїв – захисників
17.10.2022 17:29
На честь Героїв – захисників України пройшли урочисті заходи в Кам`янському. Військові, члени родин загиблих, представники міської влади, правоохоронці та громадськість – зібрались на головній площі міста аби віддати шану всім, хто захищає незалежність України
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