Молодіжна рада Кам`янського офіційно прийняла до складу нових учасників
18.10.2022 17:10
Молодіжна рада Кам`янського офіційно прийняла до складу нових учасників. Урочистий захід відбувся у сесійній залі міської ради. Хто зараз представляє активну молодь міста та плани організації на майбутнє?
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