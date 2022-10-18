Молодіжна рада Кам`янського офіційно прийняла до складу нових учасників

18.10.2022 17:10

Молодіжна рада Кам`янського офіційно прийняла до складу нових учасників. Урочистий захід відбувся у сесійній залі міської ради. Хто зараз представляє активну молодь міста та плани організації на майбутнє?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Нові дахи і вікна: у Дніпрі ремонтують будинки, які постраждалі від ракетних обстрілів

18.10.2022 16:35

Прифронтова Широківська громада готується до зими

18.10.2022 16:06

ВИБУХИ у Дніпрі вранці 18 жовтня: що відомо

18.10.2022 10:33

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 18.10.2022

18.10.2022 8:19

Що менше терористичних можливостей буде в Росії, то швидше закінчиться ця війна – звернення Президента України

17.10.2022 22:37

У Дніпрі проходить реабілітацію відомий журналіст і спортивний коментатор Віктор Ожогін

17.10.2022 20:36
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com