СПЕЦРЕПОРТАЖ. РАКЕТНА АТАКА на Дніпро: мешканці долають наслідки обстрілів

Розтрощені вікна в квартирах та усипані склом подвір’я. Мешканці одного з житлових масивів Дніпра оговтуються після ворожої атаки зранку 18 жовтня. Як містяни долають наслідки обстрілів – бачили наші журналісти

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