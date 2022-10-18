СПЕЦРЕПОРТАЖ. РАКЕТНА АТАКА на Дніпро: мешканці долають наслідки обстрілів

18.10.2022 18:19

Розтрощені вікна в квартирах та усипані склом подвір’я. Мешканці одного з житлових масивів Дніпра оговтуються після ворожої атаки зранку 18 жовтня. Як містяни долають наслідки обстрілів – бачили наші журналісти

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