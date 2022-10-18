Mіські новини Новини Прифронтова Широківська громада готується до зими 18.10.2022 16:06 Приймають переселенців і готуються до опалювального сезону. Прифронтова Широківська громада попри напружену ситуацію продовжує жити і працювати. Чи будуть місцеві мешканці з теплом та як готуються до зими – у нашому сюжеті Продовжити читання Уперед ВИБУХИ у Дніпрі вранці 18 жовтня: що відомоНазад Нові дахи і вікна: у Дніпрі ремонтують будинки, які постраждалі від ракетних обстрілів Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Молодіжна рада Кам`янського офіційно прийняла до складу нових учасників 18.10.2022 17:10 Mіські новини Новини Нові дахи і вікна: у Дніпрі ремонтують будинки, які постраждалі від ракетних обстрілів 18.10.2022 16:35 Mіські новини Новини ВИБУХИ у Дніпрі вранці 18 жовтня: що відомо 18.10.2022 10:33 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 18.10.2022 18.10.2022 8:19 Новини Новини України Що менше терористичних можливостей буде в Росії, то швидше закінчиться ця війна – звернення Президента України 17.10.2022 22:37 Mіські новини Новини У Дніпрі проходить реабілітацію відомий журналіст і спортивний коментатор Віктор Ожогін 17.10.2022 20:36