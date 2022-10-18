ВИБУХИ у Дніпрі вранці 18 жовтня: що відомо
Вранці 18 жовтня близько 8:00 мешканці міста почули вибухи. На місці прильоту велике задимлення та пожежа.
2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі підтвердив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко та Голова ОВА Валентин Резніченко. Працює ДСНС.
Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій «Дніпроводоканалу». На лівому березі міста перебої з водою.
Всі служби стануть до роботи тільки-но мине небезпека нових атак