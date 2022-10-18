ВИБУХИ у Дніпрі вранці 18 жовтня: що відомо

18.10.2022 10:33

Вранці 18 жовтня близько 8:00 мешканці міста почули вибухи. На місці прильоту велике задимлення та пожежа.

2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі підтвердив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко та Голова ОВА Валентин Резніченко. Працює ДСНС.

Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій «Дніпроводоканалу». На лівому березі міста перебої з водою.

Всі служби стануть до роботи тільки-но мине небезпека нових атак

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