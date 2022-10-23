Шестеро мешканців отримали поранення: окупанти обстріляли вночі та вранці Нікополь

23.10.2022 18:24

Дніпропетровщина вкотре зазнала артилерійських обстрілів з боку рф – окупанти обстріляли Нікополь. Шестеро мешканців отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, приватні підприємства, автівки містян. Вночі російські військові здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню Червоногригорівської громади Нікопольського району. Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та господарчі споруди

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