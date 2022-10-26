Масована нічна атака на Дніпропетровщину: в лікарню доставлено четвертого постраждалого

26.10.2022 11:29

У Дніпрі ворожий ракетний удар забрав життя чоловіка та вагітної жінки. За уточненою інформацію, поранив чотирьох людей. Двоє хлопців – 26 та 28 років, і 27-річна дівчина – важкі. 30-річна жінка у станi середньої тяжкостi. Пожежа, яка сталася на АЗС від ворожої ракети, ліквідована.

У Нікопольському районі ворог атакував Червоногригорівську громаду. Бив з «Градів». Люди вціліли. Обірвана лінія електропередач. Понад 600 родин без світла.

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