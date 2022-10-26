У Дніпрі “прильот” надвечір 25 жовтня

26.10.2022 9:57

У вівторок, 25 жовтня, мешканці Дніпра та Дніпровського району чули звук вибуху. О 21:05 у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Після цього, приблизно о 21:13, мешканці обласного центра чули звук вибуху.

“Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню”, – радник керівника ОП КирилоТимошенко

Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна – в автомобілі, одна – на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС, – Борис Філатов

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