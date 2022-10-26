СПЕЦРЕПОРТАЖ: Загинула вагітна та чоловік – наслідки ракетної атаки на Дніпро
26.10.2022 16:50
Двоє загиблих, четверо поранених. російські терористи знову вдарили по Дніпру. Ввечорі 25 жовтня ракета впала на одну з АЗС. Спалахнула масштабна пожежа. Загинули двоє людей – вагітна жінка та оператор автомийки. За уточненою інформацією, четверо людей – тяжко поранені
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