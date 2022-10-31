У Кам’янському пройшла позачергова сесія міської ради
31.10.2022 19:34
На позачерговій сесії міської ради Кам’янського прийняли низку рішень, зокрема повернення у ЦНАПИ послугу отримання водійських посвідчень та техпаспортів для громадян, придбання генератора для міської лікарні, Програму соцзахисту населення громади на 2022-2026 роки та інше
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