У Кам’янському пройшла позачергова сесія міської ради

На позачерговій сесії міської ради Кам’янського прийняли низку рішень, зокрема повернення у ЦНАПИ послугу отримання водійських посвідчень та техпаспортів для громадян, придбання генератора для міської лікарні, Програму соцзахисту населення громади на 2022-2026 роки та інше

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