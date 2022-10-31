У Кам’янському пройшла позачергова сесія міської ради

31.10.2022 19:34

На позачерговій сесії міської ради Кам’янського прийняли низку рішень, зокрема повернення у ЦНАПИ послугу отримання водійських посвідчень та техпаспортів для громадян, придбання генератора для міської лікарні, Програму соцзахисту населення громади на 2022-2026 роки та інше

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА по Україні: низка областей залишилися без електрики. 250 доба на фронті

31.10.2022 18:07

Понад 300 пошкоджених будинків: мешканці Марганця під постійними обстрілами ворога

31.10.2022 16:13

У Криничанській громаді закривають єдине хірургічне відділення

31.10.2022 15:58

Ракетна атака по Дніпру та Павлограду та обстріли Нікопольського району

31.10.2022 14:46

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 31.10.2022

31.10.2022 7:38

У країні сьогодні не було аварійних відключень, але дефіцит генерації зберігається, тому ощадливе споживання електрики має тривати – звернення Президента України

30.10.2022 23:21
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com