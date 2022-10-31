МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА по Україні: низка областей залишилися без електрики. 250 доба на фронті

31.10.2022 18:07

Російські терористи нанесли ракетні удари по трьом ГЕС. Через масований удар по об’єктах енергосистеми низка областей України залишилися без електрики. 80% Києва без води, були перебої й з мобільним зв’язком. У Харкові знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт і також є проблеми з водопостачанням. Від обстрілів окупантів постраждали десятки населених пунктів України. 44 ворожих ракети з понад п’яти десятків збили наші військові.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Понад 300 пошкоджених будинків: мешканці Марганця під постійними обстрілами ворога

31.10.2022 16:13

У Криничанській громаді закривають єдине хірургічне відділення

31.10.2022 15:58

Ракетна атака по Дніпру та Павлограду та обстріли Нікопольського району

31.10.2022 14:46

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 31.10.2022

31.10.2022 7:38

У країні сьогодні не було аварійних відключень, але дефіцит генерації зберігається, тому ощадливе споживання електрики має тривати – звернення Президента України

30.10.2022 23:21

Обстріли Дніпропетровщини: поранено жінку, пошкоджено будинки, будівля та транспорт підприємства

30.10.2022 16:46
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com