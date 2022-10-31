МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА по Україні: низка областей залишилися без електрики. 250 доба на фронті

Російські терористи нанесли ракетні удари по трьом ГЕС. Через масований удар по об’єктах енергосистеми низка областей України залишилися без електрики. 80% Києва без води, були перебої й з мобільним зв’язком. У Харкові знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт і також є проблеми з водопостачанням. Від обстрілів окупантів постраждали десятки населених пунктів України. 44 ворожих ракети з понад п’яти десятків збили наші військові.

Продовжити читання