У Дніпрі чули вибухи в ніч на 1 листопада: що відомо
О вівторок, 1 листопада, росіяни знову атакували Дніпропетровщину. З моменту оголошення тривоги о 01:03 мешканці області чули характерні для БПЛА звуки руху. Близько 2:11 мешканці Дніпра почули вибухи. Очевидці повідомляють про пожежу. Також протягом повітряної тривоги на території області чули роботу ППО. Відбій тривоги о 04:22.
В небі над Дніпропетровщиною областю вночі 1 литсопада наші захисники збили три ворожі дрони-камікадзе, повідомив голова облради Микола Лукашук