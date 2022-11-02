Вночі ППО збила над Дніпропетровщиною 6 дронів-камікадзе
02.11.2022 11:00
Цієї ночі військові з повітряного командування «Схід» збили в небі над Дніпропетровщиною безпілотники. А вночі та вранці агресор бив по Нікопольщині. Поцілив з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді
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