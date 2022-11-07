У Кам’янському почався опалювальний сезон

У Кам’янському стартував опалювальний сезон. Напередодні міський голова Андрій Білоусов провів засідання спеціального штабу з теплопостачальними підприємствами. Першочергове завдання – підключення до теплоносія навчальних закладів та лікарень.
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