Обстріли понівечили у Нікополі будинки, гаражний кооператив та сонячну підстанцію
18.11.2022 11:07
Вночі ворог кілька разів обстріляв Нікополь. Загалом випустив понад 40 снарядів з РСЗВ. Пошкоджено кілька багатоповерхових та приватних будинків. Понівечені господарські споруди та лінія електропередач. Снаряди зачепили й сонячну підстанцію. А ще – гаражний кооператив
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