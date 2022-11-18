Обстріли понівечили у Нікополі будинки, гаражний кооператив та сонячну підстанцію

18.11.2022 11:07

Вночі ворог кілька разів обстріляв Нікополь. Загалом випустив понад 40 снарядів з РСЗВ. Пошкоджено кілька багатоповерхових та приватних будинків. Понівечені господарські споруди та лінія електропередач. Снаряди зачепили й сонячну підстанцію. А ще – гаражний кооператив

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 18.11.2022

18.11.2022 10:42

Якщо світ працюватиме в єдності, голод буде переможений – звернення Президента України

17.11.2022 22:29

Не пустили під час тривоги в укриття одного з елітних житлових комплексів Дніпра

17.11.2022 17:46

СПЕЦРЕПОРТАЖ. ПОНАД 20 ПОСТРАЖДАЛИХ: дніпряни оговтуються від ракетних ударів

17.11.2022 16:57

Чергова МАСОВАНА атака на інфраструктуру України. 267 доба на фронті

17.11.2022 16:09

НАЖИВО з місця подій: 19 постраждалих внаслідок ректної атаки на Дніпро 17 листопада

17.11.2022 14:31
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com