Дніпро оговтується від блекауту: яка ситуація зі зв’язком, транспортом та продовольством?
25.11.2022 18:36
В оселі дніпрян повертається світло, вода й тепло! Місто запустило всі насосні станції. Також тепло подають всі котельні правобережжя та Придніпровська ТЕС. Яка ситуація зі зв’язком, транспортом, аптеками та супермаркетами?
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