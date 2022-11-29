Mіські новини Новини НАЖИВО: 4 ракети по приватному підприємству Дніпра 28 листопада 29.11.2022 13:17 Внаслідок атаки чотирма ракетами у Дніпрі зруйновано виробничі приміщення приватного підприємства. Також понівечено автомобільну техніку. Жертв немає, пожежу оперативно загасили рятувальники Продовжити читання Уперед Ракетні удари по Дніпру та обстріли Нікопольщини: як минула ніч у Дніпропетровській області Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Ракетні удари по Дніпру та обстріли Нікопольщини: як минула ніч у Дніпропетровській області 29.11.2022 10:44 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.11.2022 29.11.2022 8:36 Новини Новини України Україна ніколи не буде місцем розрухи – звернення Президента Володимира Зеленського 28.11.2022 23:18 Mіські новини Новини Відключення води згуртували людей. Де у Дніпрі можна безкоштовно поповнити запаси? 28.11.2022 20:53 Mіські новини Новини Як у Дніпрі знайти найближчий ПУНКТ НЕЗЛАМНОСТІ зі світлом, теплом та інтернетом? 28.11.2022 18:10 Новини Новини України Курахове та Куп’янськ під вогнем: є загиблі. 278 доба на фронті 28.11.2022 16:01