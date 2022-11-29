НАЖИВО: 4 ракети по приватному підприємству Дніпра 28 листопада

29.11.2022 13:17

Внаслідок атаки чотирма ракетами у Дніпрі зруйновано виробничі приміщення приватного підприємства. Також понівечено автомобільну техніку. Жертв немає, пожежу оперативно загасили рятувальники

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