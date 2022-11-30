2 громади Нікопольщини вночі потрапили під ворожий вогонь

30.11.2022 14:10

Під артилерійськими снарядами пройшла ця ніч на Нікопольщині. Ворог вдарив одразу по двох громадах району. Люди не постраждали, проте є чималі руйнування інфраструктури

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