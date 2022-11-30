Mіські новини Новини 2 громади Нікопольщини вночі потрапили під ворожий вогонь 30.11.2022 14:10 Під артилерійськими снарядами пройшла ця ніч на Нікопольщині. Ворог вдарив одразу по двох громадах району. Люди не постраждали, проте є чималі руйнування інфраструктури Продовжити читання Уперед На лівобережжі Дніпра посеред двору оселились безхатьки Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини На лівобережжі Дніпра посеред двору оселились безхатьки 30.11.2022 13:43 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.11.2022 30.11.2022 8:03 Новини Новини України Щоб була відповідальність Росії за агресію, потрібен спеціальний трибунал, і ми робимо все, щоб його створити – звернення Президента України 30.11.2022 0:07 Mіські новини Новини НЕ ПРАЦЮЄ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ: У Дніпрі зупинились трамваї та тролейбуси 29.11.2022 16:57 Новини Новини України БАХМУТ перетворюється на РУЇНИ: окупанти гатять по Донеччині. 279 доба на фронті 29.11.2022 16:42 Mіські новини Новини РАКЕТНА АТАКА ПО ДНІПРУ: 4 ракети влучили у цівільну інфраструктуру 29.11.2022 15:20