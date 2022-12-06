Захисникам із Кам`янського відправили на фронт ще одну автівку

06.12.2022 18:22

Ще одну автівку на фронт відправили на допомог нашим захисникам із Кам`янського. Позашляховик у відмінному стані, оснащений усім необхідним та вже готовий служити воїнам на передовій.

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