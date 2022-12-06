“Бавовна” на аеродромах росії та підготовка до просування на Луганщині. 286 доба на фронті

Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Зафіксовано “прильоти” по енергооб’єктах у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У командуванні повітрянних сил попередили, що днями росія може знову завдати терористичного удару. Щодо фронту, в Донецькій області тривають найгарячіші бої. А на Луганщині на Сватівському напрямку наші оборонці просуваються вперед та формують вигідні позицій ЗСУ. Усі подробиці в нашому оглядовому сюжеті.

Продовжити читання