У Дніпрі лунають вибухи 16 грудня : що відомо

16.12.2022 11:25

У п’ятницю, 16 грудня, по всій Україні анонсували повітряну тривогу. У Дніпрі та в деяких містах області чули звуки схожі вибухи.
За попередньою інформацією, близько 08:50 люди почули звуки, схожі на вибухи. Також близько 09:06 у Дніпрі пролунало декілька звуків вибухів. Окрім того, в деяких житлових масивах Дніпра зникло світло.

У Кривому Розі є “прильоти”. Інформацію підтвердив мер Олександр Вілкул. Близько 09:17 в Дніпрі знову пролунали декілька вибухів, щонайменше три.

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