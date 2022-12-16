Загиблі та поранені: росіяни влучили ракетою у будинок Кривого Рогу

Влучання у багатоквартирний житловий будинок у Кривому Розі та атака на енергетичну систему Дніпропетровщини. Зранку область здригнулась від потужних вибухів. Росіяни завдали чергового масованого удару. На жаль, 2 загиблих та 13 поранених. Серед них малолітні діти. Під прицілом важкої артилерії опиналась також і Нікопольщина. Вночі снаряди знову накрили Марганецьку громаду. Водночас нашим силам ППО вдалось збити аж 10 ракет над регіоном

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