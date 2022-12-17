СПЕЦРЕПОРТАЖ. ТРАГЕДІЯ У КРИВОМУ РОЗІ: Загинула родина з немовлям та літня жінка: останні подробиці

В Кривому Розі 16 грудня росіяни вдарили ракетами просто у густонаселений житловий квартал. Весь день та ніч працювали понад півсотні рятувальників та троє кінологів із собаками. Окупанти забрали життя молодої родини – батька, матері, маленького сина, а ще 64-річної жінки. Постраждалих – тринадцятеро. Поряд з місцем прильоту побиті навколишні будинки та школа. Також повністю зруйнований об’єкт енергетичної інфраструктури

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