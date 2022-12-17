СПЕЦРЕПОРТАЖ. ТРАГЕДІЯ У КРИВОМУ РОЗІ: Загинула родина з немовлям та літня жінка: останні подробиці

17.12.2022 14:10

В Кривому Розі 16 грудня росіяни вдарили ракетами просто у густонаселений житловий квартал. Весь день та ніч працювали понад півсотні рятувальників та троє кінологів із собаками. Окупанти забрали життя молодої родини – батька, матері, маленького сина, а ще 64-річної жінки. Постраждалих – тринадцятеро. Поряд з місцем прильоту побиті навколишні будинки та школа. Також повністю зруйнований об’єкт енергетичної інфраструктури

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Обстріли Нікопольщини, розбір завалів у Кривому Розі, дефіцит електроенергії:як минула ніч в області

17.12.2022 13:50

ДРУГИЙ БЛЕКАУТ У ДНІПРІ: як містяни пережили масове відключення електроенергії?

17.12.2022 11:36

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.12.2022

17.12.2022 10:59

Росії ще вистачить ракет для кількох масованих ударів, а нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб повертати своє – звернення Президента України

16.12.2022 20:46

НАЖИВО: Ракетна атака на Кривий Ріг – подробиці від рятувальників

16.12.2022 18:22

60 з 76 ракет збито ППО над Україною! Але є влучання в критичну інфраструктуру. 296 доба на фронті

16.12.2022 17:45
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com