Як почуваються люди, що постраждали вчора від ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі

17.12.2022 14:38

Як почуваються люди, що постраждали вчора від ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі 16 грудня

Зараз в стаціонарі госпіталізовано 4 детей, одну дитину відпустили додому.
Одна дівчинка у дуже важкому стані, вона прооперована.
Троє дорослих у важкому стані, це мінно-вибухові травми, черепно- мозкові травми, травми грудної клітини, черевної порожнини.
Є також постраждалі працівники підстанцій. Троє знаходяться в стаціонарі.

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