Як почуваються люди, що постраждали вчора від ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі 16 грудня

Зараз в стаціонарі госпіталізовано 4 детей, одну дитину відпустили додому.

Одна дівчинка у дуже важкому стані, вона прооперована.

Троє дорослих у важкому стані, це мінно-вибухові травми, черепно- мозкові травми, травми грудної клітини, черевної порожнини.

Є також постраждалі працівники підстанцій. Троє знаходяться в стаціонарі.