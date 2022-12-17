Надійний щит ППО зробить неможливим російський ракетний терор, і це означатиме безпеку для мільйонів людей – звернення Президента Україниy

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Головне сьогодні – енергетика. За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонам українців. Ремонтні роботи тривають зараз, вони тривають без перерви після вчорашнього удару терористів.

Звичайно, іще багато роботи, щоб стабілізувати систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація – це Київ та область, Вінниця та область, Львів та область. Але і в багатьох інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення: це і Дніпро та область, Волинь, Житомирщина, Закарпаття, Франківщина, Одеса та область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина та інші міста й області.

Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу – саме проти людей, проти усіх українців від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. І я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу – нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні «інвестиції» Росії в терор – уже, уявіть собі, понад 4 тисячі ракет! – треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких цей терор спрямований.

Цього тижня ми отримали важливі рішення від ЄС, від країн-партнерів у Європі, від Сполучених Штатів Америки, які допоможуть зберігати стабільність зараз і в наступному році. Це стосується й оборонної підтримки, і енергетичної, і макрофіну для України. Але є ще над чим працювати. Ще є життєво необхідні рішення, які очікують на остаточне схвалення та виконання.

Зокрема, я буду постійно нагадувати… Шановні партнери! Знайдіть можливість дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви це можете. Ви можете дати захист нашим людям – стовідсотковий захист від цих терористичних російських ударів.

Коли це буде, основна форма російського терору – ракетний терор – стане просто неможливим. А це означатиме безпеку для українців, безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації. Що менше буде можливостей у Росії для терору, то більше буде в нас можливостей повернути й гарантувати мир.

Вже готуємося до міжнародних заходів, які заплановані на найближчий час, – як до політичних, так і до більш глобальних, які охоплюють не лише традиційні політичні аудиторії, а й усіх людей світу, які цінують мир і готові підтримати наш захист від російського терору. Все побачите.

Також у понеділок відбудеться зустріч лідерів країн Північної Європи: це Велика Британія, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Ісландія, Нідерланди, Швеція, Норвегія. Це наші надзвичайно важливі друзі, важливі партнери та ефективні помічники нашому захисту. Тож готуємо кілька нових пропозицій від України, як посилити нас усіх, усі країни Європи.

Я дякую кожному й кожній, хто допомагає Україні! Дякую всім нашим енергетикам, усім, хто працює для постачання тепла й води, усім, хто ремонтує пошкоджені обстрілами комунікації та щоразу відновлює, і відновлює, і відновлює нормальне життя, хоч би як терористи намагались залишити нас у холоді й у темряві. Терористи все одно програють.

Слава всім, хто стримує пекло в Бахмуті та на інших напрямках на Донеччині!

Слава всім, хто тримає наш фронт!

Слава Україні!